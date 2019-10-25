Путин отметил роль СМИ в борьбе с навязыванием стереотипов о России
- РИА Новости
«Используя мощный консолидирующий и просветительский потенциал средств массовой информации, вы... противостоите распространению пропагандистских мифов и навязыванию ложных, стереотипных образов России», — говорится в обращении, опубликованном на сайте Кремля.
Путин также подчеркнул, что участники конгресса способствуют укреплению позиций русского языка как средства межнационального общения, а также позволяют соотечественникам за рубежом сохранять тесные связи с Россией.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе организованной RT конференции в формате MEDIA TALK рассказала о продолжающейся мировой борьбе за информационное доминирование.