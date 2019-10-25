Путин отметил роль СМИ в борьбе с навязыванием стереотипов о России

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Российский президент Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам XXI Всемирного конгресса русской прессы отметил роль СМИ в борьбе с навязыванием пропагандистских мифов и стереотипных образов России.
Путин отметил роль СМИ в борьбе с навязыванием стереотипов о России
  • РИА Новости

«Используя мощный консолидирующий и просветительский потенциал средств массовой информации, вы... противостоите распространению пропагандистских мифов и навязыванию ложных, стереотипных образов России», — говорится в обращении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также подчеркнул, что участники конгресса способствуют укреплению позиций русского языка как средства межнационального общения, а также позволяют соотечественникам за рубежом сохранять тесные связи с Россией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе организованной RT конференции в формате MEDIA TALK рассказала о продолжающейся мировой борьбе за информационное доминирование.

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