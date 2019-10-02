Захарова на конференции RT MEDIA TALK оценила мировую борьбу за информационное влияние

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова приняла участие в организованной RT конференции в формате MEDIA TALK, где высказалась о продолжающейся в мире борьбе за информационное влияние.
Захарова на конференции RT MEDIA TALK оценила мировую борьбу за информационное влияние
  • РИА Новости

«Борьба за информационное влияние была всегда. Как только появились средства массовой информации, журналисты и журналистика, всегда было искушение у тех, у кого есть власть, деньги, возможности использовать их в своих целях. Если раньше эти технологии были сокрыты от общественности, многие попадались на эту удочку, просто не понимая среду и то, что с ней происходит, то сегодня нет ничего, что было закрыто, сокрыто», — сказала дипломат.

Она отметила, что в настоящее время можно достать любую информацию, однако манипуляции с ней продолжаются.

«Сегодня можно достать любую информацию, сегодня можно узнать любой исторический факт так или иначе. Цифровизация архивов, онлайн-библиотеки, подписка на новостные агентства, но при этом, к сожалению, доминирование или попытка доминировать с манипуляцией информации всё равно продолжается. В этом нонсенс того, что происходит. Когда все всё понимают, а всё равно правда не торжествует. Эта особенность сегодняшнего момента», — добавила Захарова.

В 2018 году Захарова прокомментировала французские законы по борьбе с дезинформацией

Мария Захарова приняла участие в сессии «Четвёртая власть: роль СМИ в международных конфликтах». 

Конференция в формате MEDIA TALK «В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов», организованная телeканалом RT, проходит в московском «Согласие HALL». В частности, эксперты обсуждают риски военных корреспондентов, особенности освещения СМИ протестов, а также проблему фейковых новостей.

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