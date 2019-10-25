Подозреваемый в получении взятки мэр Новочеркасска подал в отставку

Депутаты городской думы Новочеркасска приняли отставку мэра Игоря Зюзина, задержанного по подозрению в получении взятки в размере 2,6 млн рублей.

«Общим голосованием парламентарии приняли отставку Игоря Зюзина, он уволен с занимаемой должности по собственному желанию 25 октября», — сообщается на сайте гордумы.

Ранее в Следственном комитете сообщили о задержании Зюзина по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2017 году Игорь Зюзин, занимавший тогда пост мэра города Зверево, получил от главы коммерческой организации взятку в размере более 2,6 млн рублей.