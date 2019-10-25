В Совфеде прокомментировали ситуацию вокруг капремонта больницы в Амурской области

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Глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал ситуацию вокруг капитального ремонта больницы в Амурской области, к которой прикреплены жители Тынды и окрестных территорий. Об этом сообщает «Парламентская газета».
В Совфеде прокомментировали ситуацию вокруг капремонта больницы в Амурской области
  • РИА Новости

По словам Рязанского, на предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко выделить 170 млн рублей из резервного фонда уже есть положительная резолюция премьер-министра России Дмитрия Медведева.

В палате регионов проконтролируют, чтобы средства поступили в область, чтобы там вовремя подтвердили или обновили проектную документацию и чтобы в итоге больницу реконструировали.

«Каждое дело, которое поручается, должно быть не просто проговорено, а доведено до логического и конкретного завершения», — отметил Рязанский.

Ранее NewsNN.ru сообщал, что в Нижегородской области могут выделить 6 млрд рублей на капремонт медицинских учреждений.

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