Патрушев призвал подвергнуть особой ревизии все бесхозные ГТС Сибири
- РИА Новости
«Особой ревизии должны быть подвергнуты все без исключения бесхозяйные ГТС», — сказал он на совещании в Омске по вопросам безопасности в Сибирском федеральном округе. Его слова приводит РИА Новости.
Кроме того, Патрушев потребовал отразить в документах территориального планирования и градостроительного зонирования границы зон затопления и подтопления, а также уточнить планы действий при осложнении обстановки.
«И вообще, бесхозных ГТС быть не должно», — добавил он.
Прорыв дамб технологического водоёма золотодобывающей артели произошёл 19 октября в Курагинском районе на реке Сейбе.
Родственники опознали тела всех 17 погибших при ЧП.
В результате происшествия суд арестовал троих сотрудников золотодобывающего предприятия: начальника горного участка Андрея Еганова, мастера золотодобывающей артели Евгения Александрова и генерального директора компании Максима Ковалькова.