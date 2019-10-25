Патрушев призвал подвергнуть особой ревизии все бесхозные ГТС Сибири

Все бесхозные гидротехнические сооружения в Сибири должны быть подвергнуты особой ревизии после аварии на дамбах в Красноярском крае. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Особой ревизии должны быть подвергнуты все без исключения бесхозяйные ГТС», — сказал он на совещании в Омске по вопросам безопасности в Сибирском федеральном округе. Его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, Патрушев потребовал отразить в документах территориального планирования и градостроительного зонирования границы зон затопления и подтопления, а также уточнить планы действий при осложнении обстановки.

«И вообще, бесхозных ГТС быть не должно», — добавил он.

Прорыв дамб технологического водоёма золотодобывающей артели произошёл 19 октября в Курагинском районе на реке Сейбе.

Родственники опознали тела всех 17 погибших при ЧП.

В результате происшествия суд арестовал троих сотрудников золотодобывающего предприятия: начальника горного участка Андрея Еганова, мастера золотодобывающей артели Евгения Александрова и генерального директора компании Максима Ковалькова.