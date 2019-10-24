В Ленобласти рассказали о сроках перехода на новую систему обращения с ТКО

С 1 ноября в Ленинградской области завершается переход на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На заседании кабмина губернатор Александр Дрозденко сказал, что основная задача реформы — внедрить современные технологии обработки отходов и пресечь незаконную деятельность в сфере обращения с отходами.

Для жителей сбор и вывоз мусора станет коммунальной услугой. Ответственным за организацию процесса сделают регионального оператора.

Уже создана соответствующая нормативно-правовая база, проведён учёт и кадастрирование всех объектов обращения с отходами.

Для организации сбора мусора создаются новые контейнерные площадки. На данный момент их более 5,5 тыс., до конца года должно быть построено ещё 905.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в РЭО оценили экологическую ситуацию в Ярославской области.