В Ленобласти рассказали о сроках перехода на новую систему обращения с ТКО
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- РИА Новости
На заседании кабмина губернатор Александр Дрозденко сказал, что основная задача реформы — внедрить современные технологии обработки отходов и пресечь незаконную деятельность в сфере обращения с отходами.
Для жителей сбор и вывоз мусора станет коммунальной услугой. Ответственным за организацию процесса сделают регионального оператора.
Уже создана соответствующая нормативно-правовая база, проведён учёт и кадастрирование всех объектов обращения с отходами.
Для организации сбора мусора создаются новые контейнерные площадки. На данный момент их более 5,5 тыс., до конца года должно быть построено ещё 905.
Ранее, как сообщал телеканал «360», в РЭО оценили экологическую ситуацию в Ярославской области.