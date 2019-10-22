В РЭО оценили экологическую ситуацию в Ярославской области

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев оценил экологическую ситуацию в Ярославской области, сообщает телеканал «360».

«Мы знаем, что в Ярославской области очень внимательно относятся к проблеме развития отрасли. Многое уже сделано. Регион относится к числу беспроблемных», — сказал он во время поездки в регион.

Буцаев также отметил большие планы руководства области по перевооружению и развитию некоторых направлений, связанных с достижением целевых показателей федерального проекта.

Как заявил гендиректор РЭО, в настоящее время у коллег в территориальной схеме предусмотрено превышение показателя по обработке почти кратно по отношению к показателям федерального проекта.

«Но мы сегодня отдельно обсуждали, что нужно будет скорректировать планы в отношении переработки и утилизации, которые в настоящий момент по существующей территориальной схеме — в диапазоне несколько ниже целевых», — уточнил он.

Буцаев добавил, что есть планы не только по достижению целевых показателей федпроекта, но и более высоких показателей.

Ранее генеральный директор группы компаний «Мегаполисресурс» Владимир Мацюк в беседе с НСН заявил о росте запроса россиян на раздельный сбор мусора с отделением опасных отходов.