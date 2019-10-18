Эксперт заявил о росте запроса россиян на раздельный сбор мусора

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Генеральный директор группы компаний «Мегаполисресурс» Владимир Мацюк в беседе с НСН заявил о росте запроса россиян на раздельный сбор мусора с отделением опасных отходов.
Эксперт заявил о росте запроса россиян на раздельный сбор мусора
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Начинается с комичных ситуаций, когда мужчины бородатые с котелком на машине приезжают из Перми, привозят батарейки — он собрал, у него не было инфраструктуры, куда девать», — заявил он.

В качестве другого примера он привёл бандероль с батарейками, присланную из налоговой инспекции в Ямало-Ненецком автономном округе.

«Оказывается, собрали у себя в налоговой и прислали», — добавил он.

Ранее Nation News сообщал, что в Московской области рассказали об экологическом марафоне «Сдай макулатуру — спаси дерево!».

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