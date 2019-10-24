Власти Москвы рассказали о первом этапе проекта МЦД
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«Первый этап проекта Московских центральных диаметров находится на финальном этапе реализации. Мы ожидаем, что движение по первым двум диаметрам «Белорусско-Савёловский» и «Курско-Рижский» будет запущено в конце 2019 года», — заявил он.
По данным ОАО «РЖД», запуск состоится уже в ноябре.
Как отметил, первые два сквозных маршрута пройдут более чем по 45 районам Москвы и шести крупным городам Московской области (Одинцово, Долгопрудный, Лобня, Нахабино, Красногорск, Подольск).
«Уже определён вид навигации МЦД, она была создана на основе традиционной городской навигации Московского метрополитена и РЖД», — сообщил Акимов.
Он также рассказал, что к запуску диаметров готовятся в метро — обновляются указатели и путевые полосы на станциях.
Ранее сообщалось, что к открытию МЦД появятся дополнительные автоматы по продаже билетов.
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