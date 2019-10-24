Зрительница рассказала подробности нападения медведя в цирке в Карелии

Одна из свидетельниц несчастного случая в цирке города Олонец в Карелии рассказала подробности нападения медведя на дрессировщика.

«Когда медведь упал на дрессировщика, люди сразу не отреагировали. Подумали, что так и надо. Помощник начал отталкивать медведя ногами, вытащил шокер. В итоге медведя с помощью шокера и еды смогли убрать с арены», — рассказала Галина Гурьева в беседе с телеканалом «360».

Ранее директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в беседе с НСН прокомментировал нападение медведя на дрессировщика в Карелии.