Зрительница рассказала подробности нападения медведя в цирке в Карелии

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Одна из свидетельниц несчастного случая в цирке города Олонец в Карелии рассказала подробности нападения медведя на дрессировщика.
Зрительница рассказала подробности нападения медведя в цирке в Карелии
  • Pixabay

«Когда медведь упал на дрессировщика, люди сразу не отреагировали. Подумали, что так и надо. Помощник начал отталкивать медведя ногами, вытащил шокер. В итоге медведя с помощью шокера и еды смогли убрать с арены», — рассказала Галина Гурьева в беседе с телеканалом «360».

Ранее директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в беседе с НСН прокомментировал нападение медведя на дрессировщика в Карелии.

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