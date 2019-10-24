Эдгард Запашный прокомментировал нападение медведя на дрессировщика в Карелии

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Директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в беседе с НСН прокомментировал нападение медведя на дрессировщика в Карелии.
Эдгард Запашный прокомментировал нападение медведя на дрессировщика в Карелии
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Этого дрессировщика из цирка я не знаю, это частная история, она всегда вызывает определённые вопросы», — заявил он.

По его словам, медведь — опасное животное, его вес в разы превышает вес человека, и справиться с ним в одиночку не представляется возможным.

Как отметил Запашный, животное есть животное, они нападали, нападают и будут нападать.

«Это нормально. Но под каждым нападением кроется определённая ошибка самого человека, значит, что-то он не увидел, не смог опередить мысль животного, не успел отреагировать, пресечь попытку нападения. Может быть, отвлёкся на зрителя», — пояснил он.

Ранее Интерфакс сообщал, что полиция Карелии проводит проверку по факту публикации в соцсетях видео, на котором медведь нападает на дрессировщика во время представления в цирке в городе Олонец.

18 октября житель Южно-Курильска, пострадавший в результате нападения медведя, был доставлен вертолётом санавиации в областную больницу Южно-Сахалинска.

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