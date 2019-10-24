Эдгард Запашный прокомментировал нападение медведя на дрессировщика в Карелии
- © Владимир Трефилов
- РИА Новости
«Этого дрессировщика из цирка я не знаю, это частная история, она всегда вызывает определённые вопросы», — заявил он.
По его словам, медведь — опасное животное, его вес в разы превышает вес человека, и справиться с ним в одиночку не представляется возможным.
Как отметил Запашный, животное есть животное, они нападали, нападают и будут нападать.
«Это нормально. Но под каждым нападением кроется определённая ошибка самого человека, значит, что-то он не увидел, не смог опередить мысль животного, не успел отреагировать, пресечь попытку нападения. Может быть, отвлёкся на зрителя», — пояснил он.
Ранее Интерфакс сообщал, что полиция Карелии проводит проверку по факту публикации в соцсетях видео, на котором медведь нападает на дрессировщика во время представления в цирке в городе Олонец.
18 октября житель Южно-Курильска, пострадавший в результате нападения медведя, был доставлен вертолётом санавиации в областную больницу Южно-Сахалинска.