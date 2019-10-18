Пострадавший при нападении медведя на Курилах доставлен на Сахалин

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Житель Южно-Курильска, пострадавший в результате нападения медведя, доставлен вертолётом санавиации в областную больницу Южно-Сахалинска. Об этом сообщает пресс-служба областного Минздрава.
Пострадавший при нападении медведя на Курилах доставлен на Сахалин
  • Pixabay

«Борт доставил из Южно-Курильска (о. Кунашир, Южные Курилы) пациента, пострадавшего в результате нападения медведя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время будет проведена операция.

Ранее стало известно, что медведь напал на Кунашире на двоих мужчин, которые на берегу океана при морском отливе собирали крабов. Оба были госпитализированы.

Сообщалось, что пострадавшие являются военнослужащими, однако в пресс-службе Минздрава Интерфаксу эту информацию опровергли, уточнив, что речь идёт о гражданских лицах.

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