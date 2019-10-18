На Курилах медведь напал на ловивших крабов солдат

Двое военнослужащих на Курильских островах пострадали при нападении медведя, они госпитализированы.

Инцидент произошёл на острове Кунашир в ночь на пятницу, 18 октября, в 10 км от Южно-Курильска.

«Трое военнослужащих минувшей ночью на берегу океана пытались ловить крабов. На берегу на двоих из них напал медведь», — приводит Интерфакс слова мэра Южно-Курильского района Вячеслава Власенко.

По словам мэра, военные на своём автомобиле добрались до центральной районной больницы в Южно-Курильске, где двое военных были госпитализированы. Один из них в тяжёлом состоянии.

7 октября медведь убил 50-летнюю женщину в Хилокском районе на юго-западе Забайкалья.