На Курилах медведь напал на ловивших крабов солдат

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Двое военнослужащих на Курильских островах пострадали при нападении медведя, они госпитализированы.
На Курилах медведь напал на ловивших крабов солдат
  • Pixabay

Инцидент произошёл на острове Кунашир в ночь на пятницу, 18 октября, в 10 км от Южно-Курильска.

«Трое военнослужащих минувшей ночью на берегу океана пытались ловить крабов. На берегу на двоих из них напал медведь», — приводит Интерфакс слова мэра Южно-Курильского района Вячеслава Власенко. 

По словам мэра, военные на своём автомобиле добрались до центральной районной больницы в Южно-Курильске, где двое военных были госпитализированы. Один из них в тяжёлом состоянии.

7 октября медведь убил 50-летнюю женщину в Хилокском районе на юго-западе Забайкалья.

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