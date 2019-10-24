Детсад в Карелии обязали выплатить компенсацию из-за инцидента с ребёнком

Пряжинский районный суд обязал детсад выплатить компенсацию морального вреда из-за инцидента с ребёнком, сообщает Karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Карелии.

По версии следователей, во время прогулки одна из воспитанниц упала и ударилась затылком о кирпич, лежавший на земле. Это произошло, когда дети находились на игровой площадке под присмотром воспитательницы.

Пострадавшая получила сотрясение головного мозга.

Суд обязал дошкольное учреждение выплатить семье девочки 30 тыс. рублей.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Амурской области организовали проверку по факту падения штукатурки на воспитанников детсада.