Детсад в Карелии обязали выплатить компенсацию из-за инцидента с ребёнком

Короткая ссылка
Пряжинский районный суд обязал детсад выплатить компенсацию морального вреда из-за инцидента с ребёнком, сообщает Karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Карелии.
Детсад в Карелии обязали выплатить компенсацию из-за инцидента с ребёнком
  • РИА Новости

По версии следователей, во время прогулки одна из воспитанниц упала и ударилась затылком о кирпич, лежавший на земле. Это произошло, когда дети находились на игровой площадке под присмотром воспитательницы.

Пострадавшая получила сотрясение головного мозга.

Суд обязал дошкольное учреждение выплатить семье девочки 30 тыс. рублей.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Амурской области организовали проверку по факту падения штукатурки на воспитанников детсада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить