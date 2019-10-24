Уилан о своём деле: вместо Бонда поймали мистера Бина на каникулах

Арестованный в Москве по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан в ходе заседания Лефортовского суда сравнил себя с героем британской комедии — мистером Бином.

«Они (спецслужбы России. — RT) думали, что поймали Джеймса Бонда, но на самом деле взяли мистера Бина на каникулах», — цитирует его Интерфакс.

Ранее суд в Москве продлил арест Уилану до конца года.

4 сентября стало известно о завершении расследования возбуждённого в его отношении уголовного дела.

В конце декабря 2018 года ФСБ России сообщила, что Уилан, имеющий гражданство США, Британии, Ирландии и Канады, задержан при проведении шпионской акции в Москве.