Уилан о своём деле: вместо Бонда поймали мистера Бина на каникулах

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Арестованный в Москве по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан в ходе заседания Лефортовского суда сравнил себя с героем британской комедии — мистером Бином.
Уилан о своём деле: вместо Бонда поймали мистера Бина на каникулах
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Они (спецслужбы России. — RT) думали, что поймали Джеймса Бонда, но на самом деле взяли мистера Бина на каникулах», — цитирует его Интерфакс.

Ранее суд в Москве продлил арест Уилану до конца года.

4 сентября стало известно о завершении расследования возбуждённого в его отношении уголовного дела.

В конце декабря 2018 года ФСБ России сообщила, что Уилан, имеющий гражданство США, Британии, Ирландии и Канады, задержан при проведении шпионской акции в Москве.

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