Уилан о своём деле: вместо Бонда поймали мистера Бина на каникулах
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- РИА Новости
«Они (спецслужбы России. — RT) думали, что поймали Джеймса Бонда, но на самом деле взяли мистера Бина на каникулах», — цитирует его Интерфакс.
Ранее суд в Москве продлил арест Уилану до конца года.
4 сентября стало известно о завершении расследования возбуждённого в его отношении уголовного дела.
В конце декабря 2018 года ФСБ России сообщила, что Уилан, имеющий гражданство США, Британии, Ирландии и Канады, задержан при проведении шпионской акции в Москве.