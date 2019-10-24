Сотруднику ФСИН объявили взыскание после замечания Полу Уилану

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Руководство ФСИН объявило взыскание сотруднику ведомства, который сделал замечание американцу Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил его адвокат Владимир Жеребенков.
Сотруднику ФСИН объявили взыскание после замечания Полу Уилану
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

По его словам, Уилан «делал зарядку и приседал», а сотрудник ФСИН «не разобрался в ситуации и сделал ему замечание».

«После этого тюремщику объявили взыскание, его лишили половины зарплаты. Это произошло после моей жалобы», — сказал адвокат.

Как отметил Жеребенков, к настоящему моменту «никаких нарушений режима содержания в СИЗО нет», а конфликт между Уиланом и сотрудником ФСИН произошёл в том числе из-за языкового барьера.

Ранее Уилан заявил в суде, что ему угрожал пистолетом сотрудник СИЗО «Лефортово».

24 октября суд продлил арест Пола Уилана до конца года. 

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