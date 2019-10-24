Поезда МЦК перейдут на зимний график к 1 ноября
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В настоящее время в «Ласточках» проверяют системы климат-контроля и противобуксовки, настраивают токоприёмники и отопительное оборудование.
Идёт работа и с локомотивными бригадами.
Центральная пригородная пассажирская компания переведёт свои электропоезда на зимний график к середине ноября. Специалисты проверяют около 160 арендованных и собственных электропоездов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге рассматривают возможность строительства аналога МЦК.