Поезда МЦК перейдут на зимний график к 1 ноября

Поезда Московского центрального кольца перейдут на зимний график к 1 ноября, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу МЖД.

В настоящее время в «Ласточках» проверяют системы климат-контроля и противобуксовки, настраивают токоприёмники и отопительное оборудование.

Идёт работа и с локомотивными бригадами.

Центральная пригородная пассажирская компания переведёт свои электропоезда на зимний график к середине ноября. Специалисты проверяют около 160 арендованных и собственных электропоездов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге рассматривают возможность строительства аналога МЦК.