В ФСВТС рассказали о планах по совместной разработке вооружения с ЮАР
- Дмитрий Шугаев
- РИА Новости
«Имеются перспективные проекты взаимодействия в области совместной разработки и производства вооружений и военной техники как для национальных вооружённых сил наших государств, так и в интересах третьих стран», — цитирует его ТАСС.
По словам главы ФСВТС, ЮАР обладает самым развитым военно-промышленным комплексом в Африке, Россия заинтересована в расширении взаимодействия с Южно-Африканской Республикой по военной линии.
Ранее стало известно, что Россия направит в ЮАР два стратегических бомбардировщика Ту-160 для отработки взаимодействия лётчиков двух государств.