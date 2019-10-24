В ФСВТС рассказали о планах по совместной разработке вооружения с ЮАР

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Россия планирует начать сотрудничество с Южно-Африканской Республикой по разработке и выпуску вооружения и военной техники, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
В ФСВТС рассказали о планах по совместной разработке вооружения с ЮАР
  • Дмитрий Шугаев
  • РИА Новости

«Имеются перспективные проекты взаимодействия в области совместной разработки и производства вооружений и военной техники как для национальных вооружённых сил наших государств, так и в интересах третьих стран», — цитирует его ТАСС.

По словам главы ФСВТС, ЮАР обладает самым развитым военно-промышленным комплексом в Африке, Россия заинтересована в расширении взаимодействия с Южно-Африканской Республикой по военной линии.

Ранее стало известно, что Россия направит в ЮАР два стратегических бомбардировщика Ту-160 для отработки взаимодействия лётчиков двух государств.

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