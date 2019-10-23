В Москве утвердили программу развития метрополитена

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В столице утвердили программу развития Московского метрополитена, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства.
В Москве утвердили программу развития метрополитена
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

К 2027 году в 75 районах должен быть улучшен доступ к метро.

«Мы утвердили адресную инвестиционную программу, в рамках которой к концу 2022 года будет построено 67 км линий и 27 станций метро», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, уже понятны планы по развитию метро до 2024 года, в которых предусмотрено проектирование и строительство 103 км линий и 42 станций.

Как отметил Хуснуллин, к 2027 году горожане получат практически шаговый доступ к рельсовому общественному транспорту.

Ранее НСН сообщала, что западный вестибюль станции «Хорошёвская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена открыли для пассажиров.

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