В Тюмени арестовали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки

В Тюмени арестован мужчина, подозреваемый в убийстве 16-летней девушки, сообщает URA.RU со ссылкой на областной СУ СК России.

Ему уже предъявили обвинение.

Как выяснилось, мужчина был дважды судим за совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений. 20 октября Ленинский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу.

3 сентября в посёлке Боровском пропала девушка. Её тело нашли через пять дней в одной из квартир дома в Ткацком проезде.

Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге установили подозреваемого в убийстве, совершённом в 1996 году.