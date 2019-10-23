В Тюмени арестовали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки

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В Тюмени арестован мужчина, подозреваемый в убийстве 16-летней девушки, сообщает URA.RU со ссылкой на областной СУ СК России.
В Тюмени арестовали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки
  • РИА Новости

Ему уже предъявили обвинение.

Как выяснилось, мужчина был дважды судим за совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений. 20 октября Ленинский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу.

3 сентября в посёлке Боровском пропала девушка. Её тело нашли через пять дней в одной из квартир дома в Ткацком проезде.

Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге установили подозреваемого в убийстве, совершённом в 1996 году.

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