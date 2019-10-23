Опубликовано видео ночной дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры ночной дозаправки российских самолётов Ту-160 в воздухе по пути в ЮАР.

По сообщению телеканала, дозаправка происходит на высоте в несколько тысяч метров. К Ту-160 приблизился самолёт Ил-78, произвёл стыковку и перекачал топливо.

Ранее два российских Ту-160 приземлились на аэродроме в ЮАР. Продолжительность полёта стратегических ракетоносцев составила более 13 часов, лётчики преодолели более 11 тыс. км.

Самолёты отправились в Африку для отработки взаимодействия между лётчиками России и ЮАР.