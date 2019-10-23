Эксперт оценила необходимость пересмотра кадастровой стоимости квартиры

Эксперт Федеральной кадастровой палаты Росреестра Татьяна фон Адеркас в беседе с газетой «Известия» оценила необходимость пересмотра кадастровой стоимости квартиры.

По её словам, это позволит части граждан сократить налог на имущество. Она пояснила, что проводить процедуру оспаривания экономически оправданно, если кадастровая стоимость жилья превосходит рыночную более чем на 30%.

Эксперт также рекомендовала заранее подумать обо всех «за» и «против», поскольку процедура оспаривания занимает три месяца, а на отчёт независимого оценщика потребуется в среднем 5 тыс. рублей.

Федеральная кадастровая палата запустила сервис по выдаче данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 3 сентября.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов в беседе с Inforeactor прокомментировал изменения в закон о кадастровых работах.