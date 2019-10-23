В Госдуму внесли законопроект о приравнивании вейпов к сигаретам

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Депутат Госдумы Сергей Боярский сообщил, что к его проекту, допускающему курение в специально выделенных помещениях аэропортов, подготовлены поправки, подразумевающие приравнивание всех способов доставки табака, в том числе электронных сигарет и вейпов, к обычным сигаретам.
В Госдуму внесли законопроект о приравнивании вейпов к сигаретам
  • Pixabay

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Мы внесли поправки к моему законопроекту — они приравнивают все способы доставки никотина и бестабачных курительных смесей к курению простых сигарет с соответствующими ограничениями, установленными действующим антитабачным законом», — сообщил Боярский.

Депутат пояснил, что в случае принятия этих поправок «IQOS, GLO, электронные сигареты, вейпы и так далее нельзя будет курить в ресторанах, торговых комплексах, на вокзалах и в прочих общественных местах, в которых действует запрет на курение табака».

В июле Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов.

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