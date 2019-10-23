В Общественной палате оценили предложение запретить отключать отопление и воду за долги

Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН оценил предложение запретить отключать отопление и воду за долги.

«Если человек потребляет ресурс, он за него должен платить. А если он не оплачивает, то должна быть мера воздействия. Если человек использует газ и не оплачивает, значит, ему надо отключить газ. Если человек потребляет воду и не оплачивает, значит, надо отключить воду. И так далее», — заявил он.

Если говорить о гражданах, признанных нуждающимися, то для них должны быть льготы по коммунальным услугам и по оплате за проживание, считает Шпектор.

По его словам, он за помощь людям и за оказание им услуг, а также считает, что это нужно делать по социальной норме.

Ранее сообщалось, что депутат от КПРФ Алексей Куринный внёс в Госдуму законопроект с предложением запретить отключать населению отопление и водоснабжение из-за долгов по их оплате.