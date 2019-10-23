Герой России оценил имитацию США бомбардировки у границ Крыма

Короткая ссылка
Председатель президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с Nation News оценил тренировочный полёт бомбардировщиков ВВС США над Чёрным морем и имитацию бомбардировки у границ Крыма.
Герой России оценил имитацию США бомбардировки у границ Крыма
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

«Полёты американских ВВС вблизи наших границ, в том числе над акваторией Чёрного моря, — это распространённая практика, ничего в этом страшного нет», — заявил он.

По его словам, российское воздушное пространство не было нарушено, то есть всё законно.

Как отметил Липовой, Вашингтон пытается укрепить своё влияние в Европе, в том числе в черноморском регионе, и подобные полёты призваны показать американским союзникам, что Чёрное море по-прежнему находится в зоне интересов США.

«Но с точки зрения военных задач все эти полёты бессмысленны», — добавил он.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT имитацию США бомбардировки у полуострова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить