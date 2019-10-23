Герой России оценил имитацию США бомбардировки у границ Крыма
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- РИА Новости
«Полёты американских ВВС вблизи наших границ, в том числе над акваторией Чёрного моря, — это распространённая практика, ничего в этом страшного нет», — заявил он.
По его словам, российское воздушное пространство не было нарушено, то есть всё законно.
Как отметил Липовой, Вашингтон пытается укрепить своё влияние в Европе, в том числе в черноморском регионе, и подобные полёты призваны показать американским союзникам, что Чёрное море по-прежнему находится в зоне интересов США.
«Но с точки зрения военных задач все эти полёты бессмысленны», — добавил он.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT имитацию США бомбардировки у полуострова.