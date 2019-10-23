Губернатор Тюменской области встретился с претендентами на участие в конкурсе «Лидеры России»

Короткая ссылка
Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с претендентами на участие в конкурсе «Лидеры России», сообщает Nashgorod.ru.
Губернатор Тюменской области встретился с претендентами на участие в конкурсе «Лидеры России»
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

На данный момент от региона направлено почти 2,4 тыс. заявок.

По словам Моора, «Лидеры России» — это площадка, где крупные компании и ведомства ищут новых сотрудников, хотя изначально конкурс не задумывался как кадровый.

Подать заявку на участие в этом году можно до 27 октября.

Ранее, как сообщало URA.RU, вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала старт третьего сезона, в котором она выступает в качестве одного из наставников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить