Губернатор Тюменской области встретился с претендентами на участие в конкурсе «Лидеры России»

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с претендентами на участие в конкурсе «Лидеры России», сообщает Nashgorod.ru.

На данный момент от региона направлено почти 2,4 тыс. заявок.

По словам Моора, «Лидеры России» — это площадка, где крупные компании и ведомства ищут новых сотрудников, хотя изначально конкурс не задумывался как кадровый.

Подать заявку на участие в этом году можно до 27 октября.

Ранее, как сообщало URA.RU, вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала старт третьего сезона, в котором она выступает в качестве одного из наставников.