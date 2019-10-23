В Тверской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» отремонтируют 226 медицинских объектов
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- РИА Новости
Как сообщает НСН, на это потребуется порядка 3,3 млрд рублей.
«За счёт активного участия в национальном проекте «Здравоохранение», системной модернизации инфраструктуры наших учреждений планируем в ближайшие годы обеспечить на территории Тверской области оказание жителям максимально полного спектра качественных медицинских услуг. Самое главное и востребованное направление — высокотехнологичная помощь», — отметил губернатор Игорь Руденя.
В разработке проекта были задействованы главные врачи учреждений здравоохранения Верхневолжья, а также руководство высших и средних специальных образовательных учреждений.
Кроме того, обсуждаются перспективы открытия в районах Тверской области филиалов крупнейших медицинских учреждений региона, отделений онкологического профиля, развития сети сосудистых центров.
Модернизация также затронет станции скорой помощи региона.