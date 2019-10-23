В Тверской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» отремонтируют 226 медицинских объектов

В Тверской области до 2024 года в рамках национального проекта «Здравоохранение» планируется отремонтировать 226 объектов в 53 медицинских учреждениях.

Как сообщает НСН, на это потребуется порядка 3,3 млрд рублей.

«За счёт активного участия в национальном проекте «Здравоохранение», системной модернизации инфраструктуры наших учреждений планируем в ближайшие годы обеспечить на территории Тверской области оказание жителям максимально полного спектра качественных медицинских услуг. Самое главное и востребованное направление — высокотехнологичная помощь», — отметил губернатор Игорь Руденя.

В разработке проекта были задействованы главные врачи учреждений здравоохранения Верхневолжья, а также руководство высших и средних специальных образовательных учреждений.

Кроме того, обсуждаются перспективы открытия в районах Тверской области филиалов крупнейших медицинских учреждений региона, отделений онкологического профиля, развития сети сосудистых центров.

Модернизация также затронет станции скорой помощи региона.