В районе станции МЦК Панфиловская ограничат движение с 31 октября

В районе станции Панфиловская Московского центрального кольца ограничат движение с 31 октября по 30 ноября из-за реконструкции газопровода на улице Народного Ополчения.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса.

На участке дублёра улицы Народного Ополчения в районе дома №50 ограничат движение по двум полосам.

Кроме того, ограничение по одной из двух полос будет введено на участке бокового проезда улицы Алабяна в районе дома №25/27, а также улицы Панфилова в районе дома №2А, стр. 1.

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