В районе станции МЦК Панфиловская ограничат движение с 31 октября
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса.
На участке дублёра улицы Народного Ополчения в районе дома №50 ограничат движение по двум полосам.
Кроме того, ограничение по одной из двух полос будет введено на участке бокового проезда улицы Алабяна в районе дома №25/27, а также улицы Панфилова в районе дома №2А, стр. 1.
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