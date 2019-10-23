Истребитель ВКС взял на сопровождение бомбардировщик США в Чёрном море

Российский истребитель в Чёрном море встретил американский бомбардировщик B-52H при приближении к границе России и взял его на сопровождение.

Отмечается, что это произошло в субботу, 19 октября.

В ведомстве уточнили, что приблизившийся к госгранице России бомбардировщик был встречен российским истребителем Су-27 и «сопровождался им на всём участке своего пролёта вдоль границы территориальных вод России на расстоянии около 70 км от неё».

В начале августа самолёты F-22 и Hornet CF-18 поднимали в воздух для сопровождения двух стратегических бомбардировщиков ВКС России Ту-95 возле Аляски.