Истребитель ВКС взял на сопровождение бомбардировщик США в Чёрном море
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- РИА Новости
Отмечается, что это произошло в субботу, 19 октября.
В ведомстве уточнили, что приблизившийся к госгранице России бомбардировщик был встречен российским истребителем Су-27 и «сопровождался им на всём участке своего пролёта вдоль границы территориальных вод России на расстоянии около 70 км от неё».
В начале августа самолёты F-22 и Hornet CF-18 поднимали в воздух для сопровождения двух стратегических бомбардировщиков ВКС России Ту-95 возле Аляски.