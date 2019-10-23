Роскачество обнаружило в аптечной ромашке плесень

Эксперты Роскачества провели исследование продукции с аптечной ромашкой в составе.

На экспертизу попали шесть лекарственных средств «Ромашка аптечная», семь биологически активных добавок и 11 чаёв с ромашкой — в том числе образцы, произведённые в России, Индии, Шри-Ланке, Азербайджане и ОАЭ, сообщают «Известия».

В БАДах «Алтай», «Фармгрупп», «Наследие природы» и GreenSide, а также в чае «Витацентр» эксперты обнаружили плесень.

«Наличие плесени не допускается. Плесени могут образовывать микотоксины, в частности афлатоксины и охратоксины. Их появление в лекарственном растительном сырье обусловлено продолжительным периодом сушки и долгим нахождением сырья во влажном состоянии при температурах, комфортных для развития плесневых грибов», — рассказала профессор кафедры ботаники РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Елена Маланкина.

Как отметили в Роскачестве, кроме плесени, в БАДах торговых марок GreenSide и «Фармгрупп» количество аэробных микроорганизмов превысило предельно допустимый уровень.

Как сообщает телеканал «360», саму ромашку, а точнее её цветы без листьев и стеблей, нашли только у 10 товаров. Подмену этого растения ни в каких образцах не обнаружили.