Два человека погибли и пятеро пострадали в результате ДТП в Крыму

В районе села Полтавка Красногвардейского района Крыма произошло ДТП с участием трёх автомобилей. В результате ЧП погибли два человека и ещё пятеро пострадали.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с «газелью» и по касательной столкнулся со следовавшим за «газелью» автомобилем ВАЗ-2102», — приводит «Крыминформ» данные местного МВД.

В ведомстве также уточнили, что в результате ДТП погибли два пассажира.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Водитель Lada Priora был доставлен в больницу с серьёзными травмами.

Ранее сообщалось, что в ДТП с микроавтобусом в Крыму погиб один человек и шесть получили травмы.