Два человека погибли и пятеро пострадали в результате ДТП в Крыму
- РИА Новости
«По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с «газелью» и по касательной столкнулся со следовавшим за «газелью» автомобилем ВАЗ-2102», — приводит «Крыминформ» данные местного МВД.
В ведомстве также уточнили, что в результате ДТП погибли два пассажира.
Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Водитель Lada Priora был доставлен в больницу с серьёзными травмами.
Ранее сообщалось, что в ДТП с микроавтобусом в Крыму погиб один человек и шесть получили травмы.