В ДТП с микроавтобусом в Крыму погиб человек и шесть пострадали
- РИА Новости
ДТП произошло в ночь на воскресенье, 20 октября, на федеральной автодороге в Ленинском районе.
«Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, в котором погиб один человек, ещё шесть человек получили телесные повреждения», — приводит РИА Новости сообщение МВД по Крыму.
Ранее сообщалось, что на трассе Черноморский — Евпатория произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, ещё четверо пострадали.