В ДТП с микроавтобусом в Крыму погиб человек и шесть пострадали

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В дорожной аварии с микроавтобусом в Крыму один человек погиб и шестеро пострадали.
В ДТП с микроавтобусом в Крыму погиб человек и шесть пострадали
  • РИА Новости

ДТП произошло в ночь на воскресенье, 20 октября, на федеральной автодороге в Ленинском районе.

«Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, в котором погиб один человек, ещё шесть человек получили телесные повреждения», — приводит РИА Новости сообщение МВД по Крыму.

Ранее сообщалось, что на трассе Черноморский — Евпатория произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, ещё четверо пострадали.

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