В Омской области рассказали о расследовании дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребёнка

Следственное управление СК России по Омской области приняло для расследования уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего ребёнка, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По предварительной информации, в октябре 2018 года в больницу с черепно-мозговой травмой и переломами доставлен полуторамесячный мальчик из села Халдеевка. По словам матери, он якобы упал с дивана, когда находился в комнате с годовалым братом.

Данную версию проверяют. Устанавливаются обстоятельства возникновения у ребёнка и других телесных повреждений, обнаруженных во время осмотра врачами летом 2019 года.

Будут проверены и органы профилактики, где состояла на учёте женщина.

Расследование продолжается.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кировской области предстанет перед судом женщина, обвиняемая в попытке убить 16-летнего сына.