В Омской области рассказали о расследовании дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребёнка

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Следственное управление СК России по Омской области приняло для расследования уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего ребёнка, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Омской области рассказали о расследовании дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребёнка
  • РИА Новости

По предварительной информации, в октябре 2018 года в больницу с черепно-мозговой травмой и переломами доставлен полуторамесячный мальчик из села Халдеевка. По словам матери, он якобы упал с дивана, когда находился в комнате с годовалым братом.

Данную версию проверяют. Устанавливаются обстоятельства возникновения у ребёнка и других телесных повреждений, обнаруженных во время осмотра врачами летом 2019 года.

Будут проверены и органы профилактики, где состояла на учёте женщина.

Расследование продолжается.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кировской области предстанет перед судом женщина, обвиняемая в попытке убить 16-летнего сына.

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