Прокуратура начала проверку из-за инцидента с трапом в Шереметьеве

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту повреждения двух самолётов трапом в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В 15:00 22 октября 2019 года в международном аэропорту Шереметьево при подготовке к вылету рейса авиакомпании Vietnam Airlines по маршруту Москва — Ханой сотрудниками обслуживающей организации — ООО «Шереметьево Хэндлинг» телетрапом был повреждён воздухозаборник левого двигателя воздушного судна», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что рейс отменили. Пассажиров отправят к месту назначения на другом самолёте.

В прокуратуре добавили, что в 17:20 при подгоне самоходного трапа к самолёту рейса Баку — Москва было повреждено лакокрасочное покрытие воздушного судна в районе задней левой двери.

Устанавливаются причины и обстоятельства инцидентов.

Ранее трап врезался в самолёт в аэропорту Челябинска.