Прокуратура начала проверку из-за инцидента с трапом в Шереметьеве
- РИА Новости
«В 15:00 22 октября 2019 года в международном аэропорту Шереметьево при подготовке к вылету рейса авиакомпании Vietnam Airlines по маршруту Москва — Ханой сотрудниками обслуживающей организации — ООО «Шереметьево Хэндлинг» телетрапом был повреждён воздухозаборник левого двигателя воздушного судна», — заявили в прокуратуре.
Отмечается, что рейс отменили. Пассажиров отправят к месту назначения на другом самолёте.
В прокуратуре добавили, что в 17:20 при подгоне самоходного трапа к самолёту рейса Баку — Москва было повреждено лакокрасочное покрытие воздушного судна в районе задней левой двери.
Устанавливаются причины и обстоятельства инцидентов.
Ранее трап врезался в самолёт в аэропорту Челябинска.