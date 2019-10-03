Трап врезался в самолёт в аэропорту Челябинска

Самоходный трап въехал в самолёт Airbus А321 с пассажирами в аэропорту Челябинска, никто не пострадал.

Здание международного аэропорта Челябинск. Архивное фото / © Александр Кондратюк

РИА Новости

«Инцидент произошёл в 04:15 (02:15 мск). Самоходный трап врезался в воздушное судно А321. Предварительная причина — техническая неисправность. Пострадавших нет», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы аэропорта Челябинска. Самолёт с пассажирами должен был вылететь в Москву в аэропорт Шереметьево. Транспортная прокуратура проводит проверку случившегося. Ранее сообщалось, что летевший из Краснодара в Иркутск самолёт вынужденно сел в Екатеринбурге.