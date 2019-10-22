В Госдуме прокомментировали сообщения о падении спроса на бензин

Депутат Государственной думы Анатолий Аксаков в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщения о падении спроса на бензин.

«Честно говоря, судя по пробкам, которые я вижу в Москве, Чебоксарах и других городах нашей страны, нет ощущения, что спрос на топливо сократился», — заявил он.

По его мнению, снижение спроса на бензин носит временный характер. Депутат не исключил, что это может быть связано с окончанием сезона отпусков.

«Возможно, из-за пробок часть населения переходит на общественный транспорт. Соответственно, что граждане меньше потребляют бензина», — добавил Аксаков.

Ранее президент Российского топливного союза Евгений Аркуша в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о падении спроса на бензин.