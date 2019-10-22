В Российском топливном союзе прокомментировали сообщения о падении спроса на бензин

Короткая ссылка
Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о падении спроса на бензин.
В Российском топливном союзе прокомментировали сообщения о падении спроса на бензин
  • РИА Новости

«Я не думаю, что из-за падения спроса цены на бензин снизятся — у нас достаточно стабильная ситуация», — заявил он.

По его словам, для отечественного топливного рынка сложившаяся ситуация никаких проблем не представляет и падение спроса может быть связано с внутриэкономическими тенденциями в стране.

«Дефицита топлива нет, цены уверенно держатся на приемлемом уровне. Нефтеперерабатывающие предприятия же просто перенаправили образовавшиеся излишки на продажу за рубеж», — отметил Аркуша в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Он добавил, что ни рынок, ни внутренние потребители изменений не почувствовали.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь потребление бензина сократилось почти на 1% к аналогичному периоду 2018 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить