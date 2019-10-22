В Российском топливном союзе прокомментировали сообщения о падении спроса на бензин

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о падении спроса на бензин.

«Я не думаю, что из-за падения спроса цены на бензин снизятся — у нас достаточно стабильная ситуация», — заявил он.

По его словам, для отечественного топливного рынка сложившаяся ситуация никаких проблем не представляет и падение спроса может быть связано с внутриэкономическими тенденциями в стране.

«Дефицита топлива нет, цены уверенно держатся на приемлемом уровне. Нефтеперерабатывающие предприятия же просто перенаправили образовавшиеся излишки на продажу за рубеж», — отметил Аркуша в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Он добавил, что ни рынок, ни внутренние потребители изменений не почувствовали.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь потребление бензина сократилось почти на 1% к аналогичному периоду 2018 года.