Эксперт прокомментировал снижение числа заключённых в России

Председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков в беседе с ФАН прокомментировал снижение числа заключённых в России.

Он считает, что есть несколько факторов, которые этому поспособствовали.

«Среди них качественная и эффективная работа органов прокуратуры. Прокуроры стали более тщательно следить за следствием и более жёстко относиться к избранию такой меры пресечения, как арест», — заявил Цветков.

Вместе с тем, отметил он, предстоит ещё большая работа.

Эксперт также сказал, что декриминализация ряда состава преступлений отразилась на такой статистике ФСИН.

«В целом эта тенденция правильная», — заключил он.

Ранее глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте, председатель комитета против пыток Игорь Каляпин в беседе с НСН отметил, что численность заключённых в России последовательно снижалась в течение последних шести-семи лет.