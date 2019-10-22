Во ФСИН прокомментировали снижение числа заключённых в России

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Замглавы ФСИН Валерий Максименко в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал снижение числа заключённых в России.
Во ФСИН прокомментировали снижение числа заключённых в России
  • РИА Новости

«Я это связываю с гуманизацией российского уголовного законодательства», — заявил он.

По его словам, ФСИН неоднократно обращалась в Верховный суд с просьбой дать разъяснения нижестоящим судам, чтобы людей не отправляли в колонии за незначительные преступления.

«Поэтому судьи выносят гуманные приговоры — всё чаще отправляют людей на исправительные работы вместо колонии», — пояснил Максименко.

Со своей стороны, глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте, председатель комитета против пыток Игорь Каляпин в беседе с НСН сказал, что численность заключённых в России последовательно снижалась в течение последних шести-семи лет.

«Это происходило за счёт амнистий, за счёт декриминализации некоторых составов и за счёт УДО. ФСИН занимает активную позицию по этому поводу», — отметил он.

Ранее сообщалось, что число осуждённых, содержащихся в исправительных колониях, в течение года снизилось на 6% — до 434 тыс. человек.

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