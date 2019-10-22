Эксперт прокомментировал опрос о самой бесполезной бытовой технике
- РИА Новости
«Наше население отличается повышенным интересом ко всем новым гаджетам. Достаточно вспомнить захлестнувший россиян несколько лет назад интерес к мультиваркам», — заявил он.
По словам Павлова, мультиварка — замечательная вещь, если чётко понимать случаи, когда её будут использовать. То же самое касается, например, и робота-пылесоса. Иначе, отметил Павлов, покупатель может с разочарованием перестать пользоваться удобной и полезной техникой.
Самой переоценённой вещью, уходящей в прошлое, он считает кухонный комбайн — «сложную в обслуживании вещь, которая требует много пространства для хранения».
Согласно данным опроса, проведённого Hi-Tech Mail.ru, около 18% респондентов назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
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