Названа самая бесполезная бытовая техника

Согласно данным опроса, проведённого Hi-Tech Mail.ru, около 18% респондентов назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.

Как пишет ТАСС, также почти не используются купленные роботы-пылесосы, хлебопечки, парогенераторы, отпариватели и электрические обогреватели.

Между тем робот-пылесос, согласно опросу, является самым желанным прибором, который хотели бы иметь в быту респонденты. Такое мнение высказали 34% опрошенных. Затем идёт посудомоечная машина (28%), кофеварка (23%), очиститель (увлажнитель) воздуха (20%), машина для сушки одежды (14%).

Опрос проводился с 10 по 20 октября 2019 года среди более чем 5 тыс. пользователей Hi-Tech Mail.ru.

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