Число заявок на конкурс «Лидеры России» превысило 150 тысяч
- РИА Новости
Об этом заявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров.
Лидером по количеству заявок признана Москва (19,26%). Далее следуют Санкт-Петербург (8,14%) и Московская область (6,13%).
Как отметил Комиссаров, до окончания приёма осталось менее недели.
«На сегодняшний день мы получили 151 586 заявок из всех регионов России и 60 стран мира», — добавил он.
Ранее Newinform сообщал, что более 100 тыс. заявок поступило на конкурс «Лидеры России» за 10 дней.