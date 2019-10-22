Число заявок на конкурс «Лидеры России» превысило 150 тысяч

Число заявок на конкурс управленцев «Лидеры России» превысило 150 тыс. за две недели, сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Об этом заявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

Лидером по количеству заявок признана Москва (19,26%). Далее следуют Санкт-Петербург (8,14%) и Московская область (6,13%).

Как отметил Комиссаров, до окончания приёма осталось менее недели.

«На сегодняшний день мы получили 151 586 заявок из всех регионов России и 60 стран мира», — добавил он.

Ранее Newinform сообщал, что более 100 тыс. заявок поступило на конкурс «Лидеры России» за 10 дней.