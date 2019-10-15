Более 100 тысяч заявок поступило на конкурс «Лидеры России» за 10 дней

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Более 100 тыс. заявок поступило на конкурс управленцев «Лидеры России» за 10 дней, сообщает Newinform.
Более 100 тысяч заявок поступило на конкурс «Лидеры России» за 10 дней
  • РИА Новости

Об этом рассказал гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

«За 10 дней с момента старта третьего сезона конкурса «Лидеры России» мы получили более 100 тыс. заявок из всех регионов России и 20 зарубежных стран. Заявки на конкурс будут приниматься до 23:59 27 октября 2019 года», — заявил он.

По его словам, до окончания заявочной кампании все участники, помимо биографической анкеты, должны записать видеоинтервью.

Победители конкурса получат образовательный грант в 1 млн рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России, передаёт «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Ранее сообщалось, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев оценил конкурс «Лидеры России».

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