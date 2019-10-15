Более 100 тысяч заявок поступило на конкурс «Лидеры России» за 10 дней

Более 100 тыс. заявок поступило на конкурс управленцев «Лидеры России» за 10 дней, сообщает Newinform.

Об этом рассказал гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

«За 10 дней с момента старта третьего сезона конкурса «Лидеры России» мы получили более 100 тыс. заявок из всех регионов России и 20 зарубежных стран. Заявки на конкурс будут приниматься до 23:59 27 октября 2019 года», — заявил он.

По его словам, до окончания заявочной кампании все участники, помимо биографической анкеты, должны записать видеоинтервью.

Победители конкурса получат образовательный грант в 1 млн рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России, передаёт «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Ранее сообщалось, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев оценил конкурс «Лидеры России».