Более 100 тысяч заявок поступило на конкурс «Лидеры России» за 10 дней
- РИА Новости
Об этом рассказал гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров.
«За 10 дней с момента старта третьего сезона конкурса «Лидеры России» мы получили более 100 тыс. заявок из всех регионов России и 20 зарубежных стран. Заявки на конкурс будут приниматься до 23:59 27 октября 2019 года», — заявил он.
По его словам, до окончания заявочной кампании все участники, помимо биографической анкеты, должны записать видеоинтервью.
Победители конкурса получат образовательный грант в 1 млн рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России, передаёт «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
Ранее сообщалось, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев оценил конкурс «Лидеры России».