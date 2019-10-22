В Казани направили на лечение пришедшего в школу с оружием подростка
- РИА Новости
«Ему назначено принудительное лечение у врача-психиатра. Прокуратура поддержала ходатайство следствия», — приводит его слова Интерфакс.
13 мая 17-летний подросток зашёл в кабинет русского языка, достал пневматический пистолет и нож и запретил ученикам покидать помещение.
В результате инцидента никто не пострадал, было возбуждено уголовное дело.
Экспертиза показала, что молодой человек находился в состоянии невменяемости.