В Казани направили на лечение пришедшего в школу с оружием подростка

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Ново-Савиновский районный суд Казани отправил на принудительное психиатрическое лечение школьника, который в мае пришёл в школу с оружием. Об этом сообщил официальный представитель прокуратуры Татарстана Руслан Галиев.
В Казани направили на лечение пришедшего в школу с оружием подростка
  • РИА Новости

«Ему назначено принудительное лечение у врача-психиатра. Прокуратура поддержала ходатайство следствия», — приводит его слова Интерфакс.

13 мая 17-летний подросток зашёл в кабинет русского языка, достал пневматический пистолет и нож и запретил ученикам покидать помещение.

В результате инцидента никто не пострадал, было возбуждено уголовное дело.

Экспертиза показала, что молодой человек находился в состоянии невменяемости.

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