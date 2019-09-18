В Казани признали невменяемым пришедшего с оружием в школу ученика
«Эксперты признали его невменяемым», — заявили в ведомстве.
При этом в пресс-службе Ново-Савиновского суда Казани сообщили, что в судебную инстанцию поступило уголовное дело с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера. Заседание суда пройдёт в закрытом режиме.
Ранее «Реальное время» передавало, что в Казани продлили домашний арест ученику, пришедшему с оружием в гимназию №7.
13 мая школьник пришёл с оружием в гимназию и в течение часа удерживал учеников в одном из кабинетов.