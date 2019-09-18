В Казани признали невменяемым пришедшего с оружием в школу ученика

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Подросток, который в мае пришёл с ножом и пневматическим пистолетом в гимназию в Казани, признан невменяемым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы прокуратуры Татарстана.

«Эксперты признали его невменяемым», — заявили в ведомстве.

При этом в пресс-службе Ново-Савиновского суда Казани сообщили, что в судебную инстанцию поступило уголовное дело с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера. Заседание суда пройдёт в закрытом режиме.

Ранее «Реальное время» передавало, что в Казани продлили домашний арест ученику, пришедшему с оружием в гимназию №7.

13 мая школьник пришёл с оружием в гимназию и в течение часа удерживал учеников в одном из кабинетов.

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