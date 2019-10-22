На МЦД «Тестовская» планируют построить два вестибюля и дополнительную платформу

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На железнодорожной станции «Тестовская», которая войдёт в состав МЦД-1 «Белорусско-Савёловский», планируют построить два пассажирских вестибюля и дополнительную платформу. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
На МЦД «Тестовская» планируют построить два вестибюля и дополнительную платформу
  • © портал мэра и правительства Москвы

Как пояснил начальник дирекции МЦД Андрей Акимов, на станции появится третья пассажирская платформа, а две существующие будут реконструированы.

Работы проведут в рамках второго этапа проекта Московских центральных диаметров уже после запуска МЦД-1. На первом же этапе станцию должны благоустроить.

Ранее, как сообщал телеканал «360», власти Подмосковья прокомментировали грядущий запуск МЦД.

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