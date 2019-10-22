На МЦД «Тестовская» планируют построить два вестибюля и дополнительную платформу
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Как пояснил начальник дирекции МЦД Андрей Акимов, на станции появится третья пассажирская платформа, а две существующие будут реконструированы.
Работы проведут в рамках второго этапа проекта Московских центральных диаметров уже после запуска МЦД-1. На первом же этапе станцию должны благоустроить.
Ранее, как сообщал телеканал «360», власти Подмосковья прокомментировали грядущий запуск МЦД.