На МЦД «Тестовская» планируют построить два вестибюля и дополнительную платформу

На железнодорожной станции «Тестовская», которая войдёт в состав МЦД-1 «Белорусско-Савёловский», планируют построить два пассажирских вестибюля и дополнительную платформу. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Как пояснил начальник дирекции МЦД Андрей Акимов, на станции появится третья пассажирская платформа, а две существующие будут реконструированы. Работы проведут в рамках второго этапа проекта Московских центральных диаметров уже после запуска МЦД-1. На первом же этапе станцию должны благоустроить. Ранее, как сообщал телеканал «360», власти Подмосковья прокомментировали грядущий запуск МЦД.