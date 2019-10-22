В ХМАО рассказали подробности о ДТП с участием грузовика, врезавшегося в здание детсада

В Ханты-Мансийском автономном округе рассказали подробности о ДТП с участием грузовика, врезавшегося в здание детского сада. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

Механик привлечён к административной ответственности по статье «Выпуск на линию неисправного транспортного средства».

Действия водителя попали под статьи «Управление транспортным средством при наличии неисправности» и «Повреждение дорог».

«Какое наказание они получат, решит суд», — сказали в ведомстве.

В мэрии, со своей стороны, уточнили, что на месте ДТП работают эксперты.

«По предварительным оценкам, несущая конструкция здания детского сада не пострадала», — заявили в управлении общественных связей администрации Ханты-Мансийска.

Там отметили, что до окончания всех проверок дети не будут посещать музыкальный и спортивный зал на втором и третьем этажах.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области вынесли приговор по делу о смертельном ДТП.