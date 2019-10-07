В Калининградской области вынесли приговор по делу о смертельном ДТП
- РИА Новости
Авария произошла весной 2019 года в посёлке Покровское. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имевший водительского удостоверения, управлял автомобилем Chrysler Grand Cherokee, в котором находился его знакомый. Пассажир не был пристёгнут. В салоне также имелся незакреплённый груз.
Во время движения машина совершила наезд на придорожное дерево. Погиб пассажир.
Суд признал водителя виновным и приговорил его к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года.
Вердикт пока не вступил в законную силу.
Ранее Newinform сообщал, что управлявший автомобилем подросток погиб в ДТП в Дагестане.