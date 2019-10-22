Медведев рассказал об «обратной стороне» тотальной кибербезопасности
- РИА Новости
«К сожалению, обеспечение тотальной безопасности в цифровом мире имеет и свою обратную сторону, свою цену: это угроза утраты приватности, то есть, по сути, утрата частной жизни», — сказал председатель правительства в ходе форума «Открытые инновации».
Как отметил Медведев, в настоящее время «грань между частным и публичным пространством очень тонкая, подчас её невозможно измерить».
«Буквально любой шаг человека, его экономические и социальные действия фиксируются окружающими нас устройствами… А это создаёт риски ограничения свобод, риски манипулирования человеком. И необходимо выстраивать вот этот самый хрупкий баланс между безопасностью и гарантиями защиты частной жизни», — подчеркнул он.
В июле 2018 года российский лидер Владимир Путин призвал выработать единые международные «правила игры» в цифровой сфере.