Медведев рассказал об «обратной стороне» тотальной кибербезопасности

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Обратной стороной обеспечения тотальной безопасности в цифровом мире является угроза утраты приватности, необходимо соблюдать баланс между кибербезопасностью и правом на частную жизнь, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Медведев рассказал об «обратной стороне» тотальной кибербезопасности
  • РИА Новости

«К сожалению, обеспечение тотальной безопасности в цифровом мире имеет и свою обратную сторону, свою цену: это угроза утраты приватности, то есть, по сути, утрата частной жизни», — сказал председатель правительства в ходе форума «Открытые инновации».

Как отметил Медведев, в настоящее время «грань между частным и публичным пространством очень тонкая, подчас её невозможно измерить».

«Буквально любой шаг человека, его экономические и социальные действия фиксируются окружающими нас устройствами… А это создаёт риски ограничения свобод, риски манипулирования человеком. И необходимо выстраивать вот этот самый хрупкий баланс между безопасностью и гарантиями защиты частной жизни», — подчеркнул он.

В июле 2018 года российский лидер Владимир Путин призвал выработать единые международные «правила игры» в цифровой сфере.

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