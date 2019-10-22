Эксперт оценила необходимость раннего развития детей

Главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, главный специалист по детской неврологии департамента здравоохранения Москвы, заслуженный врач России Татьяна Батышева в беседе с сайтом «Аргументы и факты» оценила необходимость раннего развития детей.

«Попытки научить ребёнка писать, читать, да ещё и говорить на нескольких языках задолго до школы не всегда приносят пользу малышу. Они часто удовлетворяют желание родителей похвастаться не по годам умным ребёнком перед знакомыми и родственниками», — заявила она.

По мнению Батышевой, за раннее развитие иногда приходится расплачиваться довольно серьёзными последствиями. К примеру, это грозит проблемами со зрением, поскольку глаз полностью формируется в среднем к пяти-шести годам, а обучение ребёнка чтению в более раннем возрасте приводит к напряжению зрительного анализатора.

Как считает эксперт, для правильного развития малыша важнее не умение читать и писать, а игры, которые формируют его психику и характер, развивают эмоции, учат сочувствовать и сопереживать.

Батышева добавила, что чрезмерные нагрузки в раннем детстве вызывают напряжение, которое со временем может привести к неврозам, тикам, страхам, энурезу или заиканию.

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